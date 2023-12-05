Son seçimi bilen Optimar anket yaptı! Ekrem İmamoğlu için alarm zilleri çaldıran anket! Hadi Özışık'a açıkladı...
31 Mart 2023 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayları merakla bekleniyor. Öte yandan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun tekrar seçilip seçilemeyeceği de tartışma konusu. 14 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden Optimar Araştırma, İstanbul anketi yaptı. 5 bin kişi ile yapılan anketin sonuçlarını Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Hadi Özışık'ın canlı yayınında açıkladı. İşte o anketin sonuçları...
14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını yüzde 100'e yakın oranda bilen Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, İstanbul'da 5 bin kişi ile yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayına katılan Hilmi Daşdemir'in açıkladığı anket İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uykularını kaçıracak.
Son seçimi doğru bilen Optimar Araştırma'nın İYİ Parti GİK'in "CHP ile işbirliği" teklifini reddettiği toplantıdan önce yaptığı ankete göre İmamoğlu, seçimi şimdiden kaybetmeye yaklaşmış görünüyor. İmamoğlu'nun İstanbul yerine Türkiye siyaseti ve CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgilenmesi CHP'lileri bile kızdırmış. İşte Daşdemir'in açıkladığı anketin sonuçları...
İstanbul'la ilgilen Ekrem Bey!
"Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'la ilgilenmek yerine genel siyasetle ilgilenmesine yönelik eleştirilere katılıp katılmadığı" sorulan kişilerin yüzde 53'ü eleştirilere katıldıklarını ifade ederken, yüzde 36.4'ü eleştirilere katılmadığını söyledi. Yüzde 10.6 ise fikrinin olmadığını beyan etti.
CHP'lilerin yüzde 41'i de İmamoğlu'na kızgın!
Hilmi Daşdemir, CHP'ye oy verdiğini söyleyip de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan çok genel siyasetle uğraşması ve diğer şehirlerde çokça zaman geçirmesine kızanların oranının yüzde 40 olduğunu açıkladı. Daşdemir, AK Partililerde bu oranın yüzde 78 olduğunu ifade etti.