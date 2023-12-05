Son seçimi bilen Optimar anket yaptı! Ekrem İmamoğlu için alarm zilleri çaldıran anket! Hadi Özışık'a açıkladı...

CHP'lilerin yüzde 41'i de İmamoğlu'na kızgın!

Hilmi Daşdemir, CHP'ye oy verdiğini söyleyip de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan çok genel siyasetle uğraşması ve diğer şehirlerde çokça zaman geçirmesine kızanların oranının yüzde 40 olduğunu açıkladı. Daşdemir, AK Partililerde bu oranın yüzde 78 olduğunu ifade etti.