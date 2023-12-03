Dilan Polat'a 'uyuşturucu imal etti' suçlaması! 'Laboratuvarında üretti' iddiası
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi birçok suçtan tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'a şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması açıldı. Uyuşturucu, güzellik merkezinin laboravutarında üretildi iddiası olay...
Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili soruşturma yeni bir boyut kazandı. Avukat Feyza Altun kendisine Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu söyleyen bir kişiden, "Dilan ve Engin Polat Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla uyuşturucu hammaddesi getirip laboratuvarlarda ayrıştırıyorlar" telefonu üzerine savcılığa ihbarda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı.
Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturma kapsamında hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçu olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüyor.
Avukat Feyza Altun'dan şok ihbar
Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar Ligi' ismiyle paylaştığı fotoğraf içinde bulunan 15 fenomen daha şüpheli olarak soruşturmaya eklenirken Dilan ve Engin Polat hakkında bir suçtan daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte Polat çiftine bir suçtan daha soruşturma başlatıldı.
Avukat Altun'un ihbarı ise oldukça dikkat çekici. İhbar dilekçesine göre olay 10 Ekim günü yaşandı. Avukat Feyza Altun, Polat çiftine yönelik sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaptı.