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MEB ortak sınav konularını açıkladı

MEB ortak sınav konularını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl ilk kez yapılacak ortak sınavların, soru dağılım tablolarını yayımladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı.

6. sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9. sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ortak sınava girecek.

6. sınıfların sınavları 16'şar sorudan, 9. sınıfların sınavları ise 20'şer sorudan oluşacak.

Hangi konudan kaç soru sorulacağını gösteren tablolar ise bakanlığın internet sitesinde erişime açıldı.

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