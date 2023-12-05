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Uraloğlu, tarih verdi: Her iki araçtan biri elektrikli olacak

Uraloğlu, tarih verdi: Her iki araçtan biri elektrikli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, net sıfır emisyon hedefi kapsamında net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 2053 yılına kadar demiryolu yük taşımacılığı payını yüzde 5’ten yüzde 22’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, net sıfır emisyon hedefi kapsamında ulaştırma projeleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Uraloğlu, net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 2053 yılına kadar demiryolu yük taşımacılığı payını yüzde 5’ten yüzde 22’ye, 13 bin 919 km olan demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 km’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

‘Karbonsuz Havalimanı Projesi’ kapsamında 50 havalimanının sertifikalandırıldığını da ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ülkemiz de Fransa’dan sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumundadır. Ayrıca ‘Yeşil Liman Projesi’ ile limanlardan kaynaklı karbon emisyonlarının azaltarak çevreye verilen olumsuz etkinin ortadan kaldırılmasını planlıyoruz” diye konuştu. 2035 yılında her iki araçtan birisinin elektrikli olacağına da vurgu yapan Bakan Uraloğlu, Kasım ayı itibariyle 5 bin 86 adet elektrikli araç şarj istasyonu ve 10 bin 817 adet şarj soketi ile hizmet verildiğini kaydetti.

Dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük küresel sorunlardan birinin ulaştırma kaynaklı sera gazı emisyonları olduğunu ve net sıfır emisyon yaklaşımı ile bu etkilerin azaltılmasının önem arz ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Yaptığımız planlar çerçevesinde yük taşımacılığında karayolu payını demiryolu ve denizyoluna aktararak sürdürülebilir ulaşım türlerini desteklemekteyiz. Bu kapsamda 2053 yılına kadar karayolu yük taşımacılığı payının %72’den %57’ye düşürürken demiryolu yük taşımacılığı payını %5’ten %22’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Bugüne kadar hizmete giren projeler sayesinde karbondioksit emisyonundan 25 milyon ton azalım sağladıklarını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu azalımlardan 20 milyon doların üzerinde kazanım elde edildiğini ifade etti.

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