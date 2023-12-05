Kuyumculardan bomba tavsiye: Kesin ve garanti yatırım için...

Güvenli liman altında yükseliş devam ediyor. Yılı değer kazancı ile tamamlaması beklenen altın için kuyumcular ne diyor? İşte yatırımcının merak ettiği açıklamalar...

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Birçok vatandaşın yatırım limanı olan altın ve dövizin değer kazandığı belirtildi. Bu durumun önümüzdeki haftalarda devam etmesi bekleniyor. Esnaf Emre Öztürk, “Kesin ve garanti yatırımları için tavsiye istiyorlarsa bizlerden özellikle altına yönelmeleri tavsiye ederiz” ifadelerine yer verdi.

"Özellikle eğer kıyıda köşede paralarını tutanlar varsa..."

Kuyumcu Emre Öztürk uzun vadede altının kazandıracağını belirterek, “Yaşanan gelişmeler merkez bankalarındaki hareketlilik, özellikle savaş durumları altın piyasasını özellikle çok hızlı bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden Dolar ve Euro'dan ziyade eğer kesin ve garanti yatırımları tavsiye istiyorlarsa bizlerden özellikle altına yönelmeleri tavsiye ederiz. Uzun vadede altın sürekli kazandıracaktır. Kasım ayının içerisinde altın yüzde 12 değer kazandı ve döviz piyasası yüzde 4’lük yüzde 5’lik bir değer kazandı. Altın her zaman yatırımcısına kazandıran bir MT olmuştur. Özellikle eğer kıyıda köşede paralarını tutanlar varsa altına yatırıp uzun vadeli bekleyebilirler. Altın her zaman onlar için daha iyi bir yatırım aracı olacaktır. Gram altına yatırım şu anda çok birazcık daha revaçta diyebiliriz." dedi