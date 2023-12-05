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Samsun'da Somali uyruklu üniversite öğrencisi ölü bulundu

Samsun'da Somali uyruklu üniversite öğrencisi ölü bulundu

Samsun'da Somali uyruklu üniversite öğrencisi 26 yaşındaki genç, öğrenci evinde ölü bulundu.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbeycan Caddesi'ndeki öğrenci evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Somali uyruklu Saıd Abdınnasır Jama (26) 4 arkadaşı ile birlikte kaldığı öğrenci evinde ölü bulundu. Saıd Abdınnasır Jama'nın arkadaşları tarafından koltukta hareketsiz bir şekilde bulunması üzerine olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Somali uyruklu üniversiteli gencin öldüğünü tespit etti. Jama'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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