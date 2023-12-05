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İstanbul'da hemşir ile hasta arasında "eldiveni değiştir" kavgası: 3 gözaltı

İstanbul'da hemşir ile hasta arasında "eldiveni değiştir" kavgası: 3 gözaltı

İSTANBUL Şişli'de bir hastanede çalışan hemşir ile tedavi uyguladığı hasta ve yakınıyla eldiven değiştirmediği iddiası üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasta, hasta yakını ve hemşiri gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 17.20 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki bir hastanede meydana geldi. İddiya göre, B.D.K. tedavi için yakını V.O.B. ile birlikte hastaneye gitti. Hemşir S.E. hastaya tedavi için müdahale edeceği sırada hasta yakını V.O.B. eldivenini değiştirmesini söyledi.

Hemşir, hasta ve yakını arasında eldiven değiştirmeme iddiası üzerine tartışma başladı. Kısa sürede karşılıklı kavgaya dönüşen olayda sağlıkçılar beyaz kod verdi. İhbar alan polis ekipleri hastaneye giderek hasta, hasta yakını ve hemşir gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hakkında “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından adli işlem başlatılan 3 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanan ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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