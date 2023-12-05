Zeynep Dizdar'ın ilk cinsel ilişkisine dair açıklamaları olay! Peş peşe itiraflar geldi

Zeynep Dizdar, ilk aşkının Ümit Sayın olduğunu söyledi. Dizdar, Sayın ile nasıl tanıştığını da anlattı. Dizdar, "Fuat Güner'in müzik stüdyosunda çalışırken o da (Ümit Sayın) Sezen Aksu vasıtasıyla işe başladı. Onu ilk gördüğümde etkilenmedim ama 1 ay sonra etkilenmeye başladım.