Zeynep Dizdar'ın ilk cinsel ilişkisine dair açıklamaları olay! Peş peşe itiraflar geldi
"Vazgeç Gönül" adlı şarkısı ile uzun yıllar listelerde birinci sırada yer alan Zeynep Dizdar'dan itiraflar geldi. Dizdar, ilk cinsel ilişkisini Ümit Sayın ile yaşadığını söyledi ve olay açıklamalarda bulundu.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Haber Bahane programına konuk olan Zeynep Dizdar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Vazgeç Gönül, İlle de Sen ve Sana Güvenmiyorum gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Zeynep Dizdar, Ümit Sayın ile yaşadığı 9 yıllık ilişkiden bahsederken itiraflarda bulundu.
Zeynep Dizdar, ilk aşkının Ümit Sayın olduğunu söyledi. Dizdar, Sayın ile nasıl tanıştığını da anlattı. Dizdar, "Fuat Güner'in müzik stüdyosunda çalışırken o da (Ümit Sayın) Sezen Aksu vasıtasıyla işe başladı. Onu ilk gördüğümde etkilenmedim ama 1 ay sonra etkilenmeye başladım.
-Kalp gözümün ve 3. gözümün açık olduğunu biliyorum. Ümit'in şarkı notlarını gizlice okurken bana karşı hislerini öğrendim. Birlikteliğimiz 9 sene sürdü" dedi.