Denizli'de odun yapmak için kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde odun yapmak için kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alageriş mevkiinde oğlu ile birlikte odun toplamaya çıkan 58 yaşındaki Erdoğan Arslan, kestiği ağacın altında kaldı. Ağaç devrildikten sonra babasının yanına gelen oğlu Mehmet Arslan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cenazesi otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Erdoğan Arslan’ın cenazesi bugün, Kolak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Zavait mezarlığına defnedildi.