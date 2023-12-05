CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Eski dosttan düşman olmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 'İş birliği' teklifinin İYİ Parti tarafından reddedilmesine ilişkin Özel, karara saygılı olduklarını yineledi. Özel "Eski dosttan düşman olmaz" mesajı verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde iş birliği yapmak için İYİ Parti'nin kapısını çalmıştı. Daha önce 81 ilde aday çıkarma kararı alan İYİ Parti'de gözler Genel Başkan Meral Akşener'in yapacağı açıklamaya çevrilmişti. İYİ Parti, dün aldığı kararla seçimlerdeki kararını yineledi. Bu karar sonrasında Özgür Özel'in ne diyeceği merak ediliyordu. Özel partisinin grup toplantısında ilk kez konuştu ve şunları söyledi:

"Her iki karara da saygılıyız demiştim, saygımızı muhafaza ediyoruz"

CHP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin bir araya gelmesini, iş birliği yapmasını savundum. İttifak kelimesini kullanmadım, çünkü o kelime yoruldu, yıprandı. Tüm çözümler karşılıklı kazandıran çözümler olabilir. 30 Kasım Perşembe günü Sayın Akşener'i ziyaret ettik. Akşener'e aday çıkarma kararından haberdar olduğumuzu, bunun gözden geçirilmesini önerdim. Müzakere sırasında ne teklif ediyorsunuz diye sorulduğunda bir masa kurup en iyi sonucu alalım, birbirimize kazandıralım... Konu GİK'te görüşüldü. Alınacak her iki karara da saygılıyız demiştim, saygımızı muhafaza ediyoruz.

"Eski dosttan düşman olmaz"

İYİ Parti, CHP'nin geçmişte ittifak yaptığı, kıymet verdiğimiz bir partidir. İYİ Parti'nin seçimleri iyi insanlar. Bütün örgütümüzden talebimiz şudur. Eski dosttan düşman olmaz. Sakın GİK'te karar verdi diye İYİ Parti ile sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. Atatürk'ü sevenlerin partisidir. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a dönmesinler diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bu yol, yürüyüş bizim.