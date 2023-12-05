Pamukkale’de ‘Pamuk Eller Üretiyor’ projesinde kadınların el emekleri kooperatifte buluştu

Pamukkale Belediyesi’nin kadınlara yönelik hazırladığı ‘Pamuk Eller Üretiyor’ projesi çerçevesinde S.S. Pamuk Eller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi resmi olarak kuruldu.

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Pamukkale Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile Pamukkale’de yaşayan dezavantajlı kadınların mesleki bilgi ve becerisini arttırarak, istihdam edilebilirliğini yükseltmek hedefiyle hayata geçen “Pamuk Eller Üretiyor” projesi çerçevesinde kadınlar üretime başladı. Pamukkale ilçesinde geleneksel yöntemler ile tarımsal üretim yapan dezavantajlı kadınların ürettikleri ürünlerine katma değer kazandırılması amacıyla başlatılan “Pamuk Eller Üretiyor” projesinde son aşamaya gelindi. Pamukkale Belediyesi tarafından, Pınarkent Mahallesi’nde metruk halde bulunan eski belediye binası tadilat geçirilerek, Pamukkale Belediyesi Pınarkent Mahalle Konağı Sosyal Yaşam Merkezi haline getirildi ve binanın alt katı Pamukkale Kadın Üretim Merkezi PAKÜM’e dönüştürüldü. Ayrıca, Pamuk Eller Projesi’nin son aşaması olarak, S.S. Pamuk Eller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi resmi olarak kuruldu.

Pamukkale Belediyesi önderliğinde yürütülen SOGEP projesi olan “Pamuk Eller Üretiyor” projesi çerçevesinde kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar kekik, lavanta, adaçayı, nar ve cennet hurması gibi tarım ürünlerini üretme konusunda eğitimler aldı. Eğitimlerini tamamlayan kadınların iştirakiyle Pamukkale Kadın Üretim Merkezi (PAKÜM) kuruldu. PAKÜM olan kooperatifte kadınlar pestil, lokum gibi özel lezzetler hazırlarken, şifalı bitkilerden oluşan çayları kendi markası olan Pamukçay adı altında hazırlamaya başladılar. Kadın kooperatifinin kurulmasından hemen sonra Ticaret Bakanlığı KOOPDES’den destek alan Pamuk Eller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, projenin devamı niteliğinde, belediye tarafından sunulacak zengin satış kanallarında yüksek gelirli satış yapmaları sağlanacak.

“Gururluyuz”



“Pınarkent’te bulunan eski belediye binasını tam bir yaşam merkezi haline getirdik” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Binamızda Pamuk Eller Projemiz çerçevesinde PAKÜM’ü oluşturduk ve kadın kooperatifimizi kurduk. Bundan dolayı gururluyuz. Artık kadınlarımız daha bilinçli bir şekilde üretim yaparken, ürettikleri ürünlerinde satışını rahatlıkla yaparak, ev ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Pamukkale Belediyesi Pınarkent Mahalle Konağı Sosyal Yaşam Merkezi’miz tüm kadınlarımıza, vatandaşlarımıza hizmet ederken, binamızın alt katını kadın kooperatifimizdeki kadınlar için mutfak ve paketleme atölyesi haline yani Pamukkale Kadın Üretim Merkezi haline getirdik. Yine projemiz kapsamında, binamız içinde kreşimiz de mevcut. Merkeze gelen kadınlarımız, eğitim ya da kurslarına devam ederken, çocuklarımızda kreşimizde öğretmenlerimiz eşliğinde verimli vakit geçirmektedirler. Pamuk Eller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’miz hayırlı olsun” dedi.