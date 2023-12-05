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ABD'de 'daha fazla izlenmek' için kasıtlı uçak kazası yapan Youtuber'a kesilen ceza belli oldu

ABD'de 'daha fazla izlenmek' için kasıtlı uçak kazası yapan Youtuber'a kesilen ceza belli oldu

ABD'de geçirdiği uçak kazasının görüntülerini Aralık 2021'de YouTube'da yayınlayan ve kazayı daha fazla "izlenme sayısı" için kasıtlı yaptığını itiraf eden Trevor Jacob, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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California Eyalet Savcılığı, kasıtlı yaptığı kazayı Youtube'da yayınlayan Jacob'a ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "daha fazla izlenme sayısı için" kasıtlı kaza yapan Jacob'ın "federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etmek ve gizlemekle" suçlandığı belirtildi.

Jacob'ın, bölge yargıcı tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Olay

Jacob, Kasım 2021'de üzerine kamera yerleştirilmiş bir uçakla yanına paraşüt ve özçekim çubuğu alarak Santa Barbara bölgesindeki Lompoc City Havaalanı'ndan tek başına kalkış gerçekleştirmişti.

Kalkıştan 35 dakika sonra Los Padres Ulusal Ormanı üzerinde paraşütüyle uçaktan atlayan Jacob, özçekim çubuğuyla iniş anını, uçağa yerleştirdiği kameralarla da uçağın düşüş anını kayıt altına almıştı.

Jacob, olayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kuruluna bildirmiş, kurul kendisine enkazı kaldırması gerektiğini belirtmişti.

Daha sonra helikopterle olay yerine dönen Jacob, enkazı kaldırmış ve delilleri yok etmişti.

Youtube'da Aralık 2021'de görüntüleri yayınlayan Jacob'ın pilotluk lisansı geçen yıl iptal edilmişti.

Trevor Jacob, videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini ve fazla görüntülenme almak için kazayı kasıtlı gerçekleştirdiğini söylemiş, "federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etme ve gizleme" suçunu kabul etmişti.

Bölge Savcılığı, Jacob'un "varış noktasına ulaşma niyetinde olmadığını, uçuş sırasında uçaktan paraşütle atlamayı ve uçağı düşerken kayda almayı planladığını" ifade etmişti.

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