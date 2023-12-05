Ali Tezel 2024 yılında emekliye verilecek zam oranını açıkladı!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel emekli vatandaşın beklediği maaş zammıyla ilgili üzecek bir açıklama yaptı. 2024 emekli maaşını zam oranında beklentisini açıklayan Tezel emekli vatandaşları üzdü.

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Ali Tezel emekli maaşlarına belenen zamla ilgili tahminini ifade ederken verdiği oran milyonlarca emekli vatandaşı üzeceğe benziyor

TELE 1 ekranlarında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı 2024 yılı için gereçli olacak emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili bir analizde bulunarak yapılacak zam oranını açıkladı.

Ali Tezel

Emeklilere yüzde 40 zam yapılacak

Kasım ayı enflasyonunun yüzde 3,68 geldiğine dikkat çeken Tezel yılın son ayında bu oranın yüzde 3 civarında olacağını ifade etti. Bu durumda da yıl sonunda emeklilere yüzde 40 zam yapılacağını öngören Ali Tezel ”Yani Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık yüzde 40 civarında bir artış olacak anlamına geliyor.” Diye konuştu.

Tezel konuşmasının devamında memur ve memur emeklilerinin zamlarına da değinerek şu ifadeleri kullandı

Memurlarda yine yüzde 40 civarında enflasyon farkı olacak ama yüzde 9 civarında da önümüzdeki dönem için verilecek olan bir toplu hizmet sözleşmesi farkı var. Yani SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 40 civarında, memur emeklilerine de yüzde 50 civarında bir atış olacağı öngörülüyor