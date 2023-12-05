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Devlet Bahçeli grup toplantısını iptal etti! 'Bahçeli hasta mı?" diye sorulurken İptalin nedeni belli oldu

Devlet Bahçeli grup toplantısını iptal etti! 'Bahçeli hasta mı?" diye sorulurken İptalin nedeni belli oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, her Salı günü konuşma yaptığı partisinin TBMM Grup Toplantısı'nı iptal etti ve bugün kürsüye çıkmadı. "Bahçeli hasta mı?" dedikoduları alıp yürürken, iptalin nedeninin önümüzdeki hafta yapılacak olan bütçe görüşmelerine hazırlık olduğu açıklandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, har hafta Salı günleri, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyordu. Her salı saat 10.45'te gerçekleştirilen toplantının bugün yapılmaması sonrası "Bahçeli hasta mı?" dedikodularını gündeme getirdi.

İşte iptal edilmesinin nedeni...

Kulislerde Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği konuşulurken MHP'ye yakın kaynaklar iptal sebebinin, önümüzdeki hafta başlayacak olan bütçe görüşmeleri hazırlıkları olduğunu söyledi.

Bütçe, Meclis Genel Kurulu'na geliyor

Bakanlıkların yaklaşık 1 ay süren Bütçe Komisyonu sunumlarının ardından, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler tamamlandı. Bunun üzerine 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

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