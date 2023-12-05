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İstanbul'da Selahattin Demirtaş sürprizi! HEDEP, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Başak Demirtaş'ı koyacak

İstanbul'da Selahattin Demirtaş sürprizi! HEDEP, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Başak Demirtaş'ı koyacak

31 Mart 2024 yerel seçimlerine tek bayına gireceğini açıklayan HEDEP'ten İstanbul için bomba aday. Ahmet Türk' ve Pelin Batu isimleri İstanbul adaylığı için gündeme gelirken, son bomba cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oldu. Başak Demirtaş ve HDP şu ana kadar iddiayı yalanlamadı.

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2018 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek veren HEDEP, bu seçimde İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı. HEDEP'in İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili kulislerde isimler havada uçuşmaya başladı. Son isim ise HDP'nin yıllardır cezaevinde tutuklu olan eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oldu. 

Pelin Batu 'aday değilim' dedi

Gazeteci Barış Yarkadaş, HEDEP'in İstanbul adayının Ahmet Türk olacağını, Pelin Batu'nun isminin de adaylar arasında geçtiğini söyledi. Ancak Pelin Batu, sosyal medya hesabı üzerinden "Geçen seçimde İYİ Parti adayı olacağım iddiası gibi bu da yalan" dedi. 

Demirtaş ismi kulisleri hareketlendirdi

HEDEP'ten aday olabileceği konuşulan bir diğer isim ise cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oldu. Ankara kulislerini hareketlendiren iddia sonrası Başak Demirtaş'tan bir yalanlama gelmedi.

Ahmet Türk de suskunluğunu koruyor

Barış Yarkadaş, eski CHP'li Ahmet Türk için ise "HEDEP'in İstanbul'daki adayı muhtemelen Ahmet Türk olacak. Genel eğilim Ahmet Türk'ün aday olması yönünde" diye konuştu. Ahmet Türk cephesinden de iddiayla ilgili açıklama yapılmadı.

CHP İLE GÖRÜŞME GÜNDEMDE Mİ?
Öte yandan HEDEP Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan 'CHP ile görüşme' sorusuna “Şu an görüşme talebimiz yok ama herkesle görüşmeye hazırız” şeklinde bir yanıt geldi.

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