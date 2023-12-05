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İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış ABD'li profesörler ortaya çıkardı 7 Ekim bombası

İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış ABD'li profesörler ortaya çıkardı 7 Ekim bombası

7 Ekim'deki Hamas saldırısı öncesinde İsrail borsasında olağandışı işlemler tespit edildi. ABD'li profesörlerin yaptığı araştırmaya göre, saldırıdan önce İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış yapıldı. Bu durum bazı isimlerin saldırıyı önceden bildiği şeklinde yorumlandı.

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New York ve Columbia Üniversitesi profesörleri, İsrail borsasında 7 Ekim saldırıları öncesinde olağandışı hareketlilik tespit etti.

Yayımlanan rapora göre, bazı yatırımcılar 7 Ekim'deki Hamas saldırısını biliyordu ve borsada düşüşe göre pozisyon aldı.

66 sayfalık araştırma raporunda, İsrail borsasında saldırıdan 5 gün önce yoğun bir açığa satış pozisyonu açıldığı yer aldı.

100 milyon dolarlık kazanç

Raporda, ''Bazı kişilerin bu saldırıyı bildiği öngörülüyor.'' ifadeleri yer aldı. Kişilerin bu operasyon ile 100 milyon dolardan fazla para kazandığı öngörüldü.

İsrail borsasında 7 Ekim'den önce gerçekleşen açığa satışlar 2008'deki mali kriz, 2014 İsrail-Gazze savaşı ve Covid-19 salgını da dahil olmak üzere diğer birçok kriz döneminde gerçekleşen açığa satışları aştı.
İsrailli kaynaklar durumun araştırıldığını belirtiyor.

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