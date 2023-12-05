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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SİHA ile etkisiz hale getirildiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SİHA ile etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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