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Samsun'da 100 bin mevsimlik çiçek

Samsun'da 100 bin mevsimlik çiçek

Samsun İlkadım Belediyesi 100 bin mevsimlik çiçek dikerek ilçeyi güzelleştirecek. İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kendi serasında yetiştirdiği mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturmaya başladı. Kışın gelmesi ile birlikte hizmet binası başta olmak üzere yeşil alan, park ve çocuk parklarında çiçeklendirme çalışmalarına İlkadım’ı çiçeklerle renklendiriyor.

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Sonbahar ayının gelmesiyle birlikte yaz ayları için uygun olan çiçekler, yerini soğuk aylara dayanıklı kış çiçeklerine bırakıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu kapsamda kış aylarına dayanıklı çiçek dikim çalışmalarına start verdi. Ekipler çiçek ekimi öncesi toprak dolgu tesviye çalışmalarını da özenle gerçekleştiriyor.

İlçemizin güzelliğine güzellik katıyoruz

İlçenin güzel görünümüne katkıda bulunmak amacıyla mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde bulunan parklarımız gibi birçok alana mevsimlik çiçeklerimizi dikerek ilçemizin güzelliğine güzellik katıyoruz. İlçemizin rengarenk görünmesi amacıyla her sene bu dönemlerde yaptığımız mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kış mevsiminde de şehrimizin cazibesini ve canlılığını korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

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