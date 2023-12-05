BIST 8.050
DOLAR 28,91
EURO 31,31
ALTIN 1.886,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Siirt'te araçları ile arka arkaya giden kardeşleri ölüm ayırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te araçları ile arka arkaya giden kardeşleri ölüm ayırdı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarıyla arka arkaya giden kardeşleri ölüm ayırdı. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolunda İslam İverendi (28) yönetimindeki 34 HIE 777 plakalı tır, karşı yönden gelen Müslüm Öztoprak (34) idaresindeki 08 DC 892 plakalı hafif ticari araç ve Faruk Öztoprak (28) yönetimindeki 34 ELB 754 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü İslam İverendi olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari araçta bulunan Müslüm Öztoprak da kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öztoprak'ın kazada yaralanan kardeşi Faruk Öztoprak ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zeynep Dizdar'ın ilk cinsel ilişkisine dair açıklamaları olay! Peş peşe itiraflar geldi
Foto Galeri Zeynep Dizdar'ın ilk cinsel ilişkisine dair açıklamaları olay! Peş peşe itiraflar geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da 100 bin mevsimlik çiçek
Samsun'da 100 bin mevsimlik çiçek
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SİHA ile etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SİHA ile etkisiz hale getirildiler
Bu sezon bir ilk! Vatandaş fırsatı kaçırmadı, hamsi kapış kapış gitti
Bu sezon bir ilk! Vatandaş fırsatı kaçırmadı, hamsi kapış kapış gitti
İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış ABD'li profesörler ortaya çıkardı 7 Ekim bombası
İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış ABD'li profesörler ortaya çıkardı 7 Ekim bombası
Belediye Başkanı'nın iddiası! Öğrencilere dağıtılan gıda malzemelerini okul müdürleri 'zehirli' diye topluyor
Belediye Başkanı'nın iddiası! Öğrencilere dağıtılan gıda malzemelerini okul müdürleri 'zehirli' diye topluyor
Erik ten Hag kendisini eleştiren gazetecileri basın toplantısına almadı
Erik ten Hag kendisini eleştiren gazetecileri basın toplantısına almadı
Devlet Bahçeli grup toplantısını iptal etti! 'Bahçeli hasta mı?" diye sorulurken İptalin nedeni belli oldu
Devlet Bahçeli grup toplantısını iptal etti! 'Bahçeli hasta mı?" diye sorulurken İptalin nedeni belli oldu
'Yanlışlıkla' köyü bombaladılar, 85 kişi öldü!
'Yanlışlıkla' köyü bombaladılar, 85 kişi öldü!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip uyardı! Sağanak ve yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip uyardı! Sağanak ve yoğun kar yağışı bekleniyor
Ali Tezel 2024 yılında emekliye verilecek zam oranını açıkladı!
Ali Tezel 2024 yılında emekliye verilecek zam oranını açıkladı!
ABD'de 'daha fazla izlenmek' için kasıtlı uçak kazası yapan Youtuber'a kesilen ceza belli oldu
ABD'de 'daha fazla izlenmek' için kasıtlı uçak kazası yapan Youtuber'a kesilen ceza belli oldu
Deprem sonrası tahliye edilmişti! İstanbul'daki binada incelemeler tamamlandı
Deprem sonrası tahliye edilmişti! İstanbul'daki binada incelemeler tamamlandı