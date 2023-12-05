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Özel gereksinimli çocukların gösterisi büyük beğeni topladı

Özel gereksinimli çocukların gösterisi büyük beğeni topladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Özel Eğitim Anaokulu tarafından düzenlenen Engelliler Günü Programı çerçevesinde, özel gereksinimli çocukların gösterileri büyük beğeni topladı.

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Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen programa Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, okul müdürü, öğrenciler, veliler ve özel gereksinimli bireyler katıldı.

Özel gereksinimli bireylerimizin yanındayız

Etkinlikte konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, engelli kooperatifini açan ender belediyelerden olduklarını belirterek, “Bütün özel gereksinimli bireylerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Gençlere yönelik, onların eğitimlerine yönelik de çok önemli projelerimiz var. Etüt merkezimiz bunlardan biri. O nedenle eğitim ve öğretime çok önem veriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından özel gereksinimli çocukların, ‘tebessüm’ adlı ront gösterisi, ‘geri dönüşüm’ defilesi, ‘erik dalı’ adlı ront gösterisi, okul korosunun hazırladığı türkü dinletisi ve ‘hayat bayram olsa’ adlı yarışması gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin de katıldığı yarışmada renkli görüntüler oluştu.

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