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Caniliğin böylesi! Kendi halindeki kediye keserle saldırdı

Caniliğin böylesi! Kendi halindeki kediye keserle saldırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımda oturan bir kişi, yolun karşısındaki kediye sebepsiz bir şekilde elindeki keserle saldırdı. Yaşanan o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda oturan yaşlı bir adam, yolun karşı tarafındaki kediyi görünce bir anda elindeki keserle kediye saldırdı ve vurdu. Neye uğradığını şaşıran zavallı hayvan acı içerisinde kaçtı.

Yaşanan o anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, adamın bir anda kediye doğru yürümesi, elindeki keserle vurması ve acı içerisinde kaçan kedinin peşinden gittiği anlar yer aldı.

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