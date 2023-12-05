Kütahya'da emekli polisin evine rehine kurtarma operasyonu

KÜTAHYA'da psikolojik tedavi gören emekli kadın polis tarafından silahla rehin alınan iki sağlık çalışanı kurtarıldı.

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Yenidoğan Mahallesi Çanaklıçeşme Sokağı'nda yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan emekli polis memuru S.D'nin (39) talebi üzerine tedavi için İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları Halil Y. (37) ve Ayşe Ç. (33) eve geldi. Sağlık görevlileri içeri girince kapıyı kilitleyen S.D, elindeki tabancayla sağlık çalışanlarını rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince kapının kırılmasıyla güvenlik önlemi alarak içeri giren polisler, Halil Y. ve Ayşe Ç'yi kurtararak güvenli bölgeye götürdü.

Elindeki silahın ateş alması sonucu yaralanarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.D’nin psikolojik sorunları nedeniyle 2017 yılında emniyet teşkilatından malulen emekli edildiği öğrenildi.