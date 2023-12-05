BIST 8.050
DOLAR 28,91
EURO 31,31
ALTIN 1.886,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kütahya'da emekli polisin evine rehine kurtarma operasyonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kütahya'da emekli polisin evine rehine kurtarma operasyonu

KÜTAHYA'da psikolojik tedavi gören emekli kadın polis tarafından silahla rehin alınan iki sağlık çalışanı kurtarıldı.

Abone ol

Yenidoğan Mahallesi Çanaklıçeşme Sokağı'nda yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan emekli polis memuru S.D'nin (39) talebi üzerine tedavi için İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları Halil Y. (37) ve Ayşe Ç. (33) eve geldi. Sağlık görevlileri içeri girince kapıyı kilitleyen S.D, elindeki tabancayla sağlık çalışanlarını rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince kapının kırılmasıyla güvenlik önlemi alarak içeri giren polisler, Halil Y. ve Ayşe Ç'yi kurtararak güvenli bölgeye götürdü.

Elindeki silahın ateş alması sonucu yaralanarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.D’nin psikolojik sorunları nedeniyle 2017 yılında emniyet teşkilatından malulen emekli edildiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aşk dedikodusu hızla yayılıyor! Hadise, Galatasaray'ın yıldızına gönlünü kaptırdı deniyor
Foto Galeri Aşk dedikodusu hızla yayılıyor! Hadise, Galatasaray'ın yıldızına gönlünü kaptırdı deniyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de bir ayda görülen ishal vakaları iki yılda görülen vaka sayısını geçti
Gazze'de bir ayda görülen ishal vakaları iki yılda görülen vaka sayısını geçti
Tarsuslu minikler portakal hasadı yaptı
Tarsuslu minikler portakal hasadı yaptı
Caniliğin böylesi! Kendi halindeki kediye keserle saldırdı
Caniliğin böylesi! Kendi halindeki kediye keserle saldırdı
Özel gereksinimli çocukların gösterisi büyük beğeni topladı
Özel gereksinimli çocukların gösterisi büyük beğeni topladı
Kazakistan'da Toygar Işıklı rüzgarı
Kazakistan'da Toygar Işıklı rüzgarı
Siirt'te araçları ile arka arkaya giden kardeşleri ölüm ayırdı
Siirt'te araçları ile arka arkaya giden kardeşleri ölüm ayırdı
İstanbul'da Selahattin Demirtaş sürprizi! HEDEP, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Başak Demirtaş'ı koyacak
İstanbul'da Selahattin Demirtaş sürprizi! HEDEP, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Başak Demirtaş'ı koyacak
Samsun'da 100 bin mevsimlik çiçek
Samsun'da 100 bin mevsimlik çiçek
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SİHA ile etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SİHA ile etkisiz hale getirildiler
Bu sezon bir ilk! Vatandaş fırsatı kaçırmadı, hamsi kapış kapış gitti
Bu sezon bir ilk! Vatandaş fırsatı kaçırmadı, hamsi kapış kapış gitti
İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış ABD'li profesörler ortaya çıkardı 7 Ekim bombası
İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış ABD'li profesörler ortaya çıkardı 7 Ekim bombası
Belediye Başkanı'nın iddiası! Öğrencilere dağıtılan gıda malzemelerini okul müdürleri 'zehirli' diye topluyor
Belediye Başkanı'nın iddiası! Öğrencilere dağıtılan gıda malzemelerini okul müdürleri 'zehirli' diye topluyor