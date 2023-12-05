Aşk dedikodusu hızla yayılıyor! Hadise, Galatasaray'ın yıldızına gönlünü kaptırdı deniyor
Galatasaray'da son haftaların yıldızı Hakim Ziyech için çok konuşulacak bir aşk iddiası gündemde. Ünlü şarkıcı Hadise, iddiaya göre, Mertens'in evinde tanıştığı Faslı yıldıza aşık olurken, yakın çevresine "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dediği öne sürüldü.
Galatasaray'da daha önce Torreira'nın ünlü Türk oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sarı- Kırmızılılarda şimdi de bir başka isim aşk iddiaları ile gündemde.
Ünlü sanatçı Hadise'nin Galatasaray maçlarını izlemesinin sebebinin Sarı-Kırmızılılar'ın son haftalarda gerek performansı gerekse attığı gollerle büyük alkış toplayan Hollanda asıllı Faslı futbolcusu Hakim Ziyech'e olan aşkı olduğu iddia edildi.
Mertens'in evinde tanıştılar
Hadise'nin yakın arkadaş olduğu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs'un evinde bir yemekte tanıştıkları, yakınlaştığı yakın çevrelerine: "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dedikleri öne sürüldü.
İkilinin ayrıca Felemenkçe dilini konuşmaları ve Hadise'nin sürekli olarak Galatasaray maçlarını izlemesi ve takımın galibiyetlerini sık sık paylaşması ilişki iddialarını daha da güçlendiriyor.