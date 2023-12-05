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Çıldır Gölü soğuk hava nedeniyle kısmen dondu

Çıldır Gölü soğuk hava nedeniyle kısmen dondu

Doğu Anadolu Bölgesi`nin Van Gölü`nden sonra 2’inci büyük gölü olan Çıldır Gölü`nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

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Buz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine atların çektiği kızaklar çıkarılırken, Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferiyle Kars’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapması planlanıyor.
Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü sınırlarında bulunan, yerli ve yabancı turistlere buz üzerinde atlı kızaklarla masalsı bir gezinti sunan Yunusun Yeri’nde atlı kızakların bakım ve onarımları yapılırken, gerekli bakımları yapılan kızaklar ise buz üzerine çıkarıldı. Kars’a gelen turistlere hizmet vermek için kızakların son kontrollerini yaptıklarını ifade eden kızakçı Ertan Daşdemir, “Tam olarak eski 14’e geldiği zaman 35 santim buz tuttuğu zaman atlı kızaklar üzerine çıkar. Biz de o zaman buraya gelen misafirlerimizi gezdireceğiz. Kızaklarımızı hazırladık eksiği yok, atlarımızda besidedir. Sezonu bekliyoruz. Gelen insanları sıkıntısız gezdireceğiz” dedi.

“Turistik Doğu Ekspresi ile gelen misafirler gezdirilecek”

Turistik Doğu Ekspresi ile 11 Aralık’ta Kars’a gelecek olan misafirlerin kısmen donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapmaları için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kızakçılar, masalsı yolculuğun ardından Kars’a gelen misafirlere çıtırdayan ve ayna gibi olan buz üzerinde atlı kızakla kaymaları sağlanacak.
Öte yandan, Kars’ta son günlerde etkili olan soğuk havadan dolayı kısmen donan Çıldır Gölü’nde atlı kızak gezilerinin de geçen yıllara nazaran erken başlayacak.
Yaklaşık 10 santim buz tutan gölün üzerine ilk kez çıkılırken, buz üzerinde gezen kızakçılar dron ile görüntülendi.

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