BIST 8.032
DOLAR 28,92
EURO 31,31
ALTIN 1.885,68
HABER /  DÜNYA

İsrail Gazze'yi fırsat bilip olay projeyi onayladı

İsrail Gazze'yi fırsat bilip olay projeyi onayladı

İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan istifade ederek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşası planladığı belirtildi.

Abone ol

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki yerleşim yeri projesini onayladığı ifade edildi.

Bunun 2012'deki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden bu yana tamamı Doğu Kudüs toprakları üzerinde kurulu ilk yerleşim planı olacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yeri inşası için Gazze'deki saldırılardan istifade ettiği vurgulandı.

Yeni yerleşim yerinin, Filistin'in Ummu Tuba Mahallesi bitişiğindeki 186 dönüm arazi üzerine 1792 konut inşasını içerdiği kaydedilen açıklamada, projenin hayata geçirilmesi halinde Kudüs'ün politik geleceğine tehlikeli yansımaları olacağına ve Doğu Kudüs'ün güney hattı boyunca İsrail yerleşim birimlerini genişleteceğine işaret edildi.

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen, 2023'te yerleşim faaliyetleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yarın kabine toplanıyor! Peki masada hangi konular var?
Yarın kabine toplanıyor! Peki masada hangi konular var?
Kütahya'da emekli polisin evine rehine kurtarma operasyonu
Kütahya'da emekli polisin evine rehine kurtarma operasyonu
Gazze'de bir ayda görülen ishal vakaları iki yılda görülen vaka sayısını geçti
Gazze'de bir ayda görülen ishal vakaları iki yılda görülen vaka sayısını geçti
Tarsuslu minikler portakal hasadı yaptı
Tarsuslu minikler portakal hasadı yaptı
Caniliğin böylesi! Kendi halindeki kediye keserle saldırdı
Caniliğin böylesi! Kendi halindeki kediye keserle saldırdı
Özel gereksinimli çocukların gösterisi büyük beğeni topladı
Özel gereksinimli çocukların gösterisi büyük beğeni topladı
Kazakistan'da Toygar Işıklı rüzgarı
Kazakistan'da Toygar Işıklı rüzgarı
Siirt'te araçları ile arka arkaya giden kardeşleri ölüm ayırdı
Siirt'te araçları ile arka arkaya giden kardeşleri ölüm ayırdı
İstanbul'da Selahattin Demirtaş sürprizi! HEDEP, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Başak Demirtaş'ı koyacak
İstanbul'da Selahattin Demirtaş sürprizi! HEDEP, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Başak Demirtaş'ı koyacak
Samsun'da 100 bin mevsimlik çiçek
Samsun'da 100 bin mevsimlik çiçek
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SİHA ile etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SİHA ile etkisiz hale getirildiler
Bu sezon bir ilk! Vatandaş fırsatı kaçırmadı, hamsi kapış kapış gitti
Bu sezon bir ilk! Vatandaş fırsatı kaçırmadı, hamsi kapış kapış gitti