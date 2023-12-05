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Güzellik salonu sahibi Neslim Güngen'e de soruşturma

Güzellik salonu sahibi Neslim Güngen'e de soruşturma

Sosyal medya fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

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'Kara para aklama' suçlamalarından son zamanlarda sosyal medyanın radarına giren çoğu fenomene soruşturma açılıyor. Savcılık, sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlattı. Güngen'in mal varlığına da tedbir konuldu.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.

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