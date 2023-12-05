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Tadilat çalışması sırasında bina yıkıldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tadilat çalışması sırasında bina yıkıldı!

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Konaklı Mahallesi'nde tadilat çalışması sırasında yıkılan binada incelemelerde bulundu.

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Alanya Konaklı Mahallesi Gökkuşağı Sitesi'nde tadilat çalışmalarının yapıldığı blokta çökme meydana geldi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, olay sırasında evde bulunmayan bina sakini Sinem Nilsu Ceylan’ı ziyaret ederek yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, "Konaklı Mahallemizde Gökkuşağı Sitesi'nde yıkılan bina ihbarı üzerine jandarma, 112 ve AFAD ekiplerimizi olay yerine yönlendirdik ve gereken müdahalelerde bulundular. Yıkım anında binanın 1. katında oturan Sinem Nilsu Ceylan evde bulunmadığı için çok şükür herhangi bir can kaybımız olmadı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve yıkılan binada incelemelerde bulunduk. Kaymakamlığımız ve Belediye olarak vatandaşımızın yanında olacağız ve gereken tüm desteği sağlayacağız" dedi.

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