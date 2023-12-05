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İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı! İhraç edildi

İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı! İhraç edildi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ailesinin hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiğini öne sürmesi sonrası iddiaların odağındaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi.

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İYİ Parti Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında beklenen kararını açıkladı. İYİ Parti, Dikbayır hakkında ihraç kararı verdi.

Ne olmuştu?

Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği, bir parti çalışanını taciz ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu iddia edilmişti. Akşener, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım." ifadelerini kullanmıştı.

İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti. Dikbayır, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Dikbayır, hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve TBMM Başkanlığı'na bir de dilekçe vererek, dokunulmazlığının kaldırılmasını da talep etmişti.

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