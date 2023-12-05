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Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, akaryakıt istasyonunda bir çalışanı darbettikleri tespit edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Önceki akşam Safa Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bir çalışanın darbedilmesiyle ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

İş yeri çalışanı A.R'nin, yakıt almak için gelen otomobile, araç tanıtım kartı ile plakasının farklı olması sebebiyle yakıt veremediği, daha sonra başka araçla istasyona gelen 3 şüphelinin A.R'yi darbettikleri belirlendi.

Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, şüpheliler M.A.T, R.T. ve Y.İ.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haklarında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.A.T ve Y.İ.A. tutuklandı, R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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