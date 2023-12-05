Türkiye Kupası'nda Antalyaspor farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Antalyaspor sahasında Kepez Belediyespor'u 6-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor sahasında 3. Lig ekibi Kepez Belediyespor'u konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 6-1 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Holtmann, 43. dakikada va de Streek, 64. dakikada Larsson, 72 ve 82. dakikalarda Assombalonga ile 86. dakikada Bahadır Öztürk attı. Kepez Belediyespor'un tek golünü 45+2. dakikada Ozan Can Dursun kaydetti.

Kepez Belediyespor'da 28. dakikada sarı kart gören Serkan Özen, 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırırken Kepez Belediyespor turnuvaya veda etti.