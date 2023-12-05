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Mardin'de uyuşturucu operasyonları: 17 zanlı tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonları: 17 zanlı tutuklandı

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünce kasım ayında 97 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 17 zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kasım ayında 97 operasyon gerçekleştirildi, 118 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 271 kilo 100 gram skunk, 19 kilo 728 gram esrar, 4 kilo 818 gram toz esrar, 108 gram senttik kannabionid, 104 gram metamfetamin, 56 gram eroin, 35 sentetik ecza ve uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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