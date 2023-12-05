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CHP'li Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday oldu

CHP'li Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday oldu

İlk kez 1999 yılında DSP’den seçilen ve daha sonra CHP'ye katılarak 5 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığını sürdüren 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, yeniden aday adayı olarak 6'ıncı dönemi için harekete geçti.

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Türkiye bir kez daha seçime hazırlanıyor. Siyaset arenasında bu kez yerel seçim telaşı başladı. Tüm partiler gibi ana muhalefet partisi CHP'de de aday adaylarının başvuruları yapıldı.

Başvuru sürecini tamamlayan CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ardından en dikkat çeken isimlerden biri Yılmaz Büyükerşen oldu.

6. kez başvurdu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 6. kez belediye başkanlığı için CHP İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulundu.

1999 yılından bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanı

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999'da yapılan yerel seçimlerde DSP’den aday olarak ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2011 yılında CHP'ye katılan Büyükerşen 1999'dan bu yana aralıksız olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdürüyor.

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