Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 çocuk 9 kişi yaralandı.Abone ol
İbrahim Yıldız idaresindeki otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde Kasım Alçiçek'in kullandığı tır ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Rahime Çin, Mihrima Gül Tato, Saadet Yılmaz, Hümeyra Tato, Nurat Tato, Ecrin Nur Tato, Servet Turan ve Muhammed Ali Turan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.