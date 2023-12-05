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Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımını mağlup etti

Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımını mağlup etti

THY EuroLeague'de Anadolu Efes sahasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 71-68 mağlup etti.

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EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırladı.

Anadolu Efes mücadeleyi 71-68'lik skorla kazandı.

Tyrique Jones'un kariyer gecesi

Ev sahibi ekipte 21 sayı ve 13 ribaund ile oynayan Tyrique Jones ile 20 sayı atan Shane Larkin öne çıkan isimler oldu.

Konuk takımda ise Kendrick Nunn ve Mathias Lessort, 13'er sayı üretti.

Sıradaki rakip ALBA Berlin

Bu sonuçla ligdeki 12. maçında 6. kez sahadan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes çift maç haftasının ikinci ayağında ALBA Berlin deplasmanına gidecek.

Ligdeki 12. maçında 6. mağlubiyetini alan Panathinaikos ise lider Real Madrid'i konuk edecek.

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