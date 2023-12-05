BIST 8.057
DOLAR 28,90
EURO 31,22
ALTIN 1.875,58
HABER /  GÜNCEL

Uzaydaki 7. yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı

Uzaydaki 7. yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından GÖKTÜRK-1 uydusunun uzaya fırlatılmasının 7. yılına özel paylaşımda bulundu.

Abone ol

Paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz olan GÖKTÜRK-1 uydusu 7 yaşında. GÖKTÜRK-1, uzaydaki görevi sırasında dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turlayarak 82 bin 913 görüntü çekimi yaptı" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer verilen infografikte ise dünya üzerinde herhangi bir bölgeden coğrafi kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen GÖKTÜRK-1'in 5 Aralık 2016'da Türkiye saatiyle 16.51'de uzaya fırlatıldığı hatırlatıldı.

GÖKTÜRK-1 uydusunun 680 kilometre yörünge yüksekliğinde, saniyede 7,5 kilometre hızla hareket ettiği ve uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi de aktarılan infografikte şunlar kaydedildi:

"GÖKTÜRK-1, harekatın uzay desteği kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek çözünürlüklü uydu görüntü desteğinin sağlanmasında, uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji kazanımı, uzman insan gücü ve altyapısının geliştirilmesi, orman alanlarının kontrolü, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandı."

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaelispor'u Balkovec'le geçen Alanyaspor kupada turladı
Kocaelispor'u Balkovec'le geçen Alanyaspor kupada turladı
'Yahudi olmayan kadınlara tecavüz' fetvası veren hahambaşı hala görevde!
'Yahudi olmayan kadınlara tecavüz' fetvası veren hahambaşı hala görevde!
Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımını mağlup etti
Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımını mağlup etti
İsrail katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı
İsrail katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı
CHP'li Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday oldu
CHP'li Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday oldu
Anadolu kökenli 41 eser ABD'den Türkiye'ye dönüyor
Anadolu kökenli 41 eser ABD'den Türkiye'ye dönüyor
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Mardin'de uyuşturucu operasyonları: 17 zanlı tutuklandı
Mardin'de uyuşturucu operasyonları: 17 zanlı tutuklandı
Datça'da denizde hortum oluştu
Datça'da denizde hortum oluştu
PFDK'den Volkan Demirel kararı!
PFDK'den Volkan Demirel kararı!
Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 zanlı tutuklandı
Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 zanlı tutuklandı
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu