Arkadaşını öldürüp, dağa gömdü 3 yıl boyunca emekli maaşını çekti! Bakın nasıl yakalandı?

AYDIN'daki yakınlarının 2019'dan beri haber alamadığı Mehmet Akkan'ın Denizli'de öldürülüp cesedinin toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Akkan'ı öldüren arkadaşının cinayetten sonra 3 yıl boyunca Akkan'ın emekli maaşını bankadan çektiği belirlendi. Katil zanlısı ve ona yardım eden bir kişi tutuklandı.

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Aydın'da yaşayan Mehmet Akkan (50), ailevi sorunlar nedeniyle 2019'da Aydın'ın Buharkent ilçesindeki evinden ayrılarak Denizli'ye gitti. Kız kardeşi Remziye Yıldız, Denizli'ye gittiğinden bu yana hiçbir şekilde irtibat kuramadıkları Akkan'ın bulunması için 2021 yılında polise başvurdu.

Bankadan emekli maaşı bilgisi istendi

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu. Polis, Akkan'ın emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi.

Denizli'den düzeli olarak maaşı çekmiş

Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında Denizli'de düzenli olarak çekildiğini bildirilmesi üzerine polis, otomatik para çekme makinelerindeki (ATM) güvenlik kameraları görüntülerini incelendi.

Bir süre aynı pansiyonda kalmışlar

Yapılan araştırmada maaşı çeken kişinin, Mehmet Akkan ile bir süre aynı pansiyonda kalan arkadaşı Osman Ç. olduğunu belirleyen ekipler, Osman Ç'yi Denizli'nin Honaz ilçesinde yakaladı.

Kırsala içki içmeye gittik ve...

Osman Ç, emniyetteki sorgusunda, 2019 yılında, Akkan ve arkadaşları Enver Ç. ile Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal bölgeye içki içmeye gittiklerini, husumet beslediği için burada Akkan'ı başına sopayla vurarak öldürdüğünü, cesedini Enver Ç. ile bulundukları yere gömdüklerini anlattı.

Gösterdiği yerde insan kemikleri bulundu

Şüphelinin tarif ettiği alanda yapılan kazı çalışması sonucu insan kemikleri ile Akkan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu. Ekipler, Enver Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Katil ve yardım eden tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Ç. ile Enver Ç. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın, son 3 yılda, 2015 yılı öncesinde işlenmiş 6 faili meçhul cinayeti aydınlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaya çıkardığı 7. faili meçhul cinayet olduğu kaydedildi.