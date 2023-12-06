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Türkmenistan’da eski liderin futbol takımı ligdeki tüm maçları kazandı şike iddiası

Türkmenistan’da eski liderin futbol takımı ligdeki tüm maçları kazandı şike iddiası

Eski Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov’un kurduğu futbol takımı Arkadağ, ülkenin birinci ligi olan Yukarı Lig’deki ilk sezonunda tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Rakip takım taraftarları ise hakemlerin Arkadağ lehine kararlar verdiğini iddia ediyor.

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Nisan ayında kurulan Arkadağ kulübü sezonun başında Türkmenistan Milli Takımı’ndaki çoğu futbolcuyu kadrosuna katmıştı.
2006’dan 2022’ye kadar ülkeyi yöneten Berdimuhammedov, geçen yıl devlet başkanlığını oğlu Serdar’a bırakarak Türkmenistan’ın meclisi olan Halk Maslahatı’nın başkanlığına geçmişti.
Arkadağ kulübü, beş yıl önce inşaatına başlanan ve 5 milyar dolar harcandıktan sonra Haziran ayında açılan Arkadağ “akıllı kentinin” takımı olarak kuruldu.

Sezonun başında rakip takımların en iyi oyuncularını kadrosuna katan Arkadağ, Pazar günü 20. maçını da kazandıktan sonra sezonun bitimine dört maç kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.
Geçen sezon sekiz takımın yer aldığı Yukarı Lig, bu yıl Arkadağ’ın katılımıyla dokuz takıma çıkmıştı.

Kulüp bu yılki maçlarında yalnızca bir kere, o da Bulgaristan’da bir Kuzey Makedonya takımıyla oynadığı dostluk maçında berabere kaldı.
AFP ajansına konuşan takımın forveti Didar Durdyev, yeni hedeflerinin Türkmenistan Kupası’nı kazanmak olduğunu söyledi.

Durdyev bu yıl Arkadağ’ın “reddedilemeyecek bir teklif yapması” sonucu kulübe katılmaya karar verdiğini de ekledi.
Avrupa merkezli internet sitesi Hronika Türkmenistana ise bazı rakip taraftarların şike iddialarını aktardı.

Siteye konuşan bir taraftar, Arkadağ’ın Şagadam karşısında 91. dakikada verilen haksız bir penaltıyla maçı kazandığını öne sürdü ve bu durumun Türkmenistan’da futbola ilgiyi azalttığını ekledi.
66 yaşındaki Kurbangül Berdimuhammedov yıllardır sporla yakından ilgileniyor. Daha önce ülkesinde katıldığı bisiklet, at yarışı ve motor sporları müsabakalarını kazanmıştı.

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