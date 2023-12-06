BIST 8.057
DOLAR 28,93
EURO 31,20
ALTIN 1.884,43
HABER /  GÜNCEL

Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan İngiliz mafya babası İstanbul'da yakalandı

Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan İngiliz mafya babası İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Shaun Monaghan'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu. 

Abone ol

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere'nin kuzey doğu bölgesinde uyuşturucu ticareti yapan ve 4 Aralık'ta İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü elebaşı Shaun Monaghan'ın, İstanbul'da düzenlenen Kafes-16 operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelenin artarak devam edeceğini ve hiç birine "göz açtırmayacaklarını" belirtti.

Suç örgütü elebaşı Monaghan'ın 25 Ekim'de Türkiye'ye geldiğinin belirlendiğini bildiren Yerlikaya, "4 Aralık günü hakkında kırmızı bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde Fatih'te bir otelde yapılan Kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki polisleri tebrik eden Yerlikaya, Türkiye'yi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurguladı.

Kokain ve eroin dağıtımı yaptığı belirlendi

Yerlikaya'nın mesajında paylaştığı bilgilere göre, silahlı organize suç örgütü elebaşı Shaun Monaghan hakkında uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama ve yasa dışı silah/mühimmat bulundurma suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Shaun Monaghan'ın elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, yasa dışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ile mühimmata sahip olduğu tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun planı belli oldu! İstanbul'u alıp Eylül'de istifa edecek! Özgür Özel'e o isim için 'liderlik' uyarısı
Ekrem İmamoğlu'nun planı belli oldu! İstanbul'u alıp Eylül'de istifa edecek! Özgür Özel'e o isim için 'liderlik' uyarısı
Asgari ücret zammı için kritik gün! Kabine toplanıyor işte masadaki zamlı asgari ücret formülleri
Asgari ücret zammı için kritik gün! Kabine toplanıyor işte masadaki zamlı asgari ücret formülleri
İYİ Parti harita hazırladı! İşbirliği olursa hangi parti kaç belediye kazanıyor! İşbirliği olmadan İYİ Parti hiç belediyeyi kazanamıyor!
İYİ Parti harita hazırladı! İşbirliği olursa hangi parti kaç belediye kazanıyor! İşbirliği olmadan İYİ Parti hiç belediyeyi kazanamıyor!
Hakan Fidan: İsrail ile ilişkiler Filistin davasına zarar verecek şekilde yürütülmedi
Hakan Fidan: İsrail ile ilişkiler Filistin davasına zarar verecek şekilde yürütülmedi
İsrail Genelkurmay Başkanı: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir
İsrail Genelkurmay Başkanı: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin konut çok riskli görünüyor
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin konut çok riskli görünüyor
Uzaydaki 7. yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı
Uzaydaki 7. yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı
Kocaelispor'u Balkovec'le geçen Alanyaspor kupada turladı
Kocaelispor'u Balkovec'le geçen Alanyaspor kupada turladı
'Yahudi olmayan kadınlara tecavüz' fetvası veren hahambaşı hala görevde!
'Yahudi olmayan kadınlara tecavüz' fetvası veren hahambaşı hala görevde!
Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımını mağlup etti
Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımını mağlup etti
İsrail katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı
İsrail katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı
CHP'li Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday oldu
CHP'li Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday oldu