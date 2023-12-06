Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan İngiliz mafya babası İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Shaun Monaghan'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere'nin kuzey doğu bölgesinde uyuşturucu ticareti yapan ve 4 Aralık'ta İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü elebaşı Shaun Monaghan'ın, İstanbul'da düzenlenen Kafes-16 operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelenin artarak devam edeceğini ve hiç birine "göz açtırmayacaklarını" belirtti.

Suç örgütü elebaşı Monaghan'ın 25 Ekim'de Türkiye'ye geldiğinin belirlendiğini bildiren Yerlikaya, "4 Aralık günü hakkında kırmızı bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde Fatih'te bir otelde yapılan Kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki polisleri tebrik eden Yerlikaya, Türkiye'yi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurguladı.

Kokain ve eroin dağıtımı yaptığı belirlendi

Yerlikaya'nın mesajında paylaştığı bilgilere göre, silahlı organize suç örgütü elebaşı Shaun Monaghan hakkında uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama ve yasa dışı silah/mühimmat bulundurma suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Shaun Monaghan'ın elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, yasa dışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ile mühimmata sahip olduğu tespit edildi.