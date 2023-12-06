Motorine bu gece indirim geliyor! 6 Aralık 2023 güncel ve indirimli akaryakıt fiyatları...

Araç sahiplerine yılbaşında gelecek kallavi zam öncesi sevindiren haber. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak. 6 Aralık 2023 Çarşamba güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim gelecek. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

İndirimli motorin fiyatları ne olacak?

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 TL'ye, Ankara'da 36,92 TL'ye, İzmir'de 37,13 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 TL, Ankara'da 35,26 TL, İzmir'de 35,40 TL seviyesinde bulunuyor.

3 Ocak'ta ÖTV zammı geliyor

Yeni yıl yeni zamlarla gelecek. Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde karar alınıp Resmi Gazetede yayımlanmazsa 1 Ocak tarihi itibariyle pek çok vergi, harç, cezalar yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artacak.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl 3 Ocak 2024 tarihinde TÜİK tarafından Aralık 2023 Yİ-ÜFE rakamları açıklandığında akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutar artışları netleşmiş olacağını belirterek gelecek zamları hesapladı.

ÖTV 7.52 liradan 9.34 liraya çıkacak

Aralık 2023 dönemi aylık Yİ-ÜFE artışı yüzde '0' bile olsa benzin, motorin, LPG’de maktu ÖTV artış oranı yüzde 24,19 oranında artacak" diyen Ozan Bingöl, "ÖTV artışı sonrasında bir litre benzindeki 7,5265 TL olan maktu ÖTV tutarı 3 Ocak 2024 tarihinde 9,3470 TL’ye çıkacaktır" dedi.

Benzine en az 2 lira 18 kuruş zam

"Tabi, bizde verginin vergisi de alındığından, bu ÖTV artışı üzerinden bir de yüzde 20 KDV alınacağından otomatik ÖTV artışının pompaya yansıyacak vergi zammı daha yüksek olacaktır" dedikten sonra şu bilgileri paylaştı:

"Aralık 2023 dönemi aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde '0' bile gelse bir litre benzin için pompaya yansıyacak ÖTV+KDV zammı 2 lira 18 kuruş olacaktır. Eğer Yİ-ÜFE yüzde 5 gelirse bu kez pompaya yansıyacak ÖTV+KDV vergi zammı 2 lira 75 kuruş olacaktır."