İYİ Parti CHP'ye kapıyı kapattı parti tabanı ne dedi? Anket sonuçları açıklandı

İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararı yankı uyandırırken, parti yöneticileri anket yaptırdı. Buna göre parti tabanının 70’inin, tüm seçmenlerin ise yüzde 65’inin seçime tek başına girme kararını destekliyor.

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İYİ Parti’nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, yerel seçimlerde işbirliği yapılması önerisini reddetmesi konuşulmaya devam ediyor.

CHP yönetimi İYİ Parti tabanına sıcak mesajlar vermeyi tercih ederken, ittifaka kapıları kapatan İYİ Parti ise GİK’te alınan karardan memnun.

Çoğunluk karardan memnun

BBC Türkçe’ye konuşan bazı İYİ Parti yöneticileri, yaptırdıkları kamuoyu anketlerine göre parti tabanının 70’inin, tüm seçmenlerin ise yüzde 65’inin seçime tek başına girme kararını desteklediğini ifade ettiler.

25 belediye başkanı adayı açıklanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü grup toplantısında da belediye 25 dolayında belediye başkan adayını açıklayacağı belirtilirken, Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu büyükşehirler için aday belirleme çalışmalarının hızlanacağı ifade ediliyor.

Taban ittifakı sağlamak adına, etkisiz adaylar çıkarma niyetinde olmadığını belirten İYİ Parti kurmayları, iddialı adaylar çıkaracaklarını ifade ediyorlar.