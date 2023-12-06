BIST 8.067
DOLAR 28,93
EURO 31,21
ALTIN 1.884,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İYİ Parti CHP'ye kapıyı kapattı parti tabanı ne dedi? Anket sonuçları açıklandı

İYİ Parti CHP'ye kapıyı kapattı parti tabanı ne dedi? Anket sonuçları açıklandı

İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararı yankı uyandırırken, parti yöneticileri anket yaptırdı. Buna göre parti tabanının 70’inin, tüm seçmenlerin ise yüzde 65’inin seçime tek başına girme kararını destekliyor.

Abone ol

İYİ Parti’nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, yerel seçimlerde işbirliği yapılması önerisini reddetmesi konuşulmaya devam ediyor.

CHP yönetimi İYİ Parti tabanına sıcak mesajlar vermeyi tercih ederken, ittifaka kapıları kapatan İYİ Parti ise GİK’te alınan karardan memnun.

Çoğunluk karardan memnun

BBC Türkçe’ye konuşan bazı İYİ Parti yöneticileri, yaptırdıkları kamuoyu anketlerine göre parti tabanının 70’inin, tüm seçmenlerin ise yüzde 65’inin seçime tek başına girme kararını desteklediğini ifade ettiler.

25 belediye başkanı adayı açıklanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü grup toplantısında da belediye 25 dolayında belediye başkan adayını açıklayacağı belirtilirken, Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu büyükşehirler için aday belirleme çalışmalarının hızlanacağı ifade ediliyor.

Taban ittifakı sağlamak adına, etkisiz adaylar çıkarma niyetinde olmadığını belirten İYİ Parti kurmayları, iddialı adaylar çıkaracaklarını ifade ediyorlar.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı sınıf annesi uygulamasını yasakladı
Milli Eğitim Bakanlığı sınıf annesi uygulamasını yasakladı
Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga çıktı
Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga çıktı
Türkmenistan’da eski liderin futbol takımı ligdeki tüm maçları kazandı şike iddiası
Türkmenistan’da eski liderin futbol takımı ligdeki tüm maçları kazandı şike iddiası
Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan İngiliz mafya babası İstanbul'da yakalandı
Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan İngiliz mafya babası İstanbul'da yakalandı
Ekrem İmamoğlu'nun planı belli oldu! İstanbul'u alıp Eylül'de istifa edecek! Özgür Özel'e o isim için 'liderlik' uyarısı
Ekrem İmamoğlu'nun planı belli oldu! İstanbul'u alıp Eylül'de istifa edecek! Özgür Özel'e o isim için 'liderlik' uyarısı
Asgari ücret zammı için kritik gün! Kabine toplanıyor işte masadaki zamlı asgari ücret formülleri
Asgari ücret zammı için kritik gün! Kabine toplanıyor işte masadaki zamlı asgari ücret formülleri
İYİ Parti harita hazırladı! İşbirliği olursa hangi parti kaç belediye kazanıyor! İşbirliği olmadan İYİ Parti hiç belediyeyi kazanamıyor!
İYİ Parti harita hazırladı! İşbirliği olursa hangi parti kaç belediye kazanıyor! İşbirliği olmadan İYİ Parti hiç belediyeyi kazanamıyor!
Hakan Fidan: İsrail ile ilişkiler Filistin davasına zarar verecek şekilde yürütülmedi
Hakan Fidan: İsrail ile ilişkiler Filistin davasına zarar verecek şekilde yürütülmedi
İsrail Genelkurmay Başkanı: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir
İsrail Genelkurmay Başkanı: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin konut çok riskli görünüyor
Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin konut çok riskli görünüyor
Uzaydaki 7. yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı
Uzaydaki 7. yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı
Kocaelispor'u Balkovec'le geçen Alanyaspor kupada turladı
Kocaelispor'u Balkovec'le geçen Alanyaspor kupada turladı