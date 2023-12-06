Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'da

İsrail'in yaklaşık iki aydır tam ablukada tuttuğu ve binlerce sivili öldürdüğü Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşlarının da bulunduğu 68 kişilik kafile, İstanbul'a geldi.

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Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 68 kişilik kafile, Kahire'den havalanan uçak, İstanbul'a geldi.

Aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlıların bulunduğu kafile, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar AFAD tarafından tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı.