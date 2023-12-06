BIST 8.067
DOLAR 28,93
EURO 31,21
ALTIN 1.884,68
HABER /  DÜNYA

Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'da

Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'da

İsrail'in yaklaşık iki aydır tam ablukada tuttuğu ve binlerce sivili öldürdüğü Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşlarının da bulunduğu 68 kişilik kafile, İstanbul'a geldi.

Abone ol

Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 68 kişilik kafile, Kahire'den havalanan uçak, İstanbul'a geldi.

Aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlıların bulunduğu kafile, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar AFAD tarafından tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Göç yoluna koyulan yaban keçileri belgesel tadında görüntü oluşturdu
Göç yoluna koyulan yaban keçileri belgesel tadında görüntü oluşturdu
Edirne'deki son yağmurlar beklenen etkiyi göstermedi!
Edirne'deki son yağmurlar beklenen etkiyi göstermedi!
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: 4 tutuklama
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: 4 tutuklama
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da ilk gün tamamlandı: İşte tur atlayan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da ilk gün tamamlandı: İşte tur atlayan takımlar
İYİ Parti CHP'ye kapıyı kapattı parti tabanı ne dedi? Anket sonuçları açıklandı
İYİ Parti CHP'ye kapıyı kapattı parti tabanı ne dedi? Anket sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı sınıf annesi uygulamasını yasakladı
Milli Eğitim Bakanlığı sınıf annesi uygulamasını yasakladı
Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga çıktı
Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga çıktı
Türkmenistan’da eski liderin futbol takımı ligdeki tüm maçları kazandı şike iddiası
Türkmenistan’da eski liderin futbol takımı ligdeki tüm maçları kazandı şike iddiası
Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan İngiliz mafya babası İstanbul'da yakalandı
Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan İngiliz mafya babası İstanbul'da yakalandı
Ekrem İmamoğlu'nun planı belli oldu! İstanbul'u alıp Eylül'de istifa edecek! Özgür Özel'e o isim için 'liderlik' uyarısı
Ekrem İmamoğlu'nun planı belli oldu! İstanbul'u alıp Eylül'de istifa edecek! Özgür Özel'e o isim için 'liderlik' uyarısı
Asgari ücret zammı için kritik gün! Kabine toplanıyor işte masadaki zamlı asgari ücret formülleri
Asgari ücret zammı için kritik gün! Kabine toplanıyor işte masadaki zamlı asgari ücret formülleri
İYİ Parti harita hazırladı! İşbirliği olursa hangi parti kaç belediye kazanıyor! İşbirliği olmadan İYİ Parti hiç belediyeyi kazanamıyor!
İYİ Parti harita hazırladı! İşbirliği olursa hangi parti kaç belediye kazanıyor! İşbirliği olmadan İYİ Parti hiç belediyeyi kazanamıyor!