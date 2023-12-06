CHP rekor sayıda aday adaylığı başvurusu rekoru kırdı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için CHP'ye rekor sayıda aday adaylığı başvurusu rekor kırdı.

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31 Mart'taki yerel seçimler yaklaşırken CHP'ye rekor sayıda aday adaylığı başvurusunda bulunuldu. 2019 belediye seçimlerinde 8 bin 53 kişi belediye başkan aday adaylığı için başvururken, 2024 seçimi için bu rakam 14 bin 973 oldu. Yetkililer başvuruların yüksek olmasını CHP'nin Genel Başkanlığı'na gelen Özgür Özel'den dolayı olduğunu belirtti.

CHP'ye 2019 belediye seçimlerinde 8 bin 53 kişi belediye başkan aday adaylığı için başvururken, 2024 seçimi için bu rakam 14 bin 973 oldu.

Sözcü'nün aktardığına göre bunun CHP tarihinde rekor olduğu belirtildi. Aynı şekilde belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği için de başvuruların önceki seçimden çok fazla olduğu bildirildi.

İYİ Parti'den seçimlerle ilgili iş birliği kararı çıkmamasına rağmen başvuruların yüksek olmasını yetkililer "değişime" bağladı.