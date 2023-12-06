Sınav sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında, 4 şüphelinin Ankara merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan 4 şüphelinin Ankara merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si muvazzaf asker 12 şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik çalışma yapıldı.

Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir dahil 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.