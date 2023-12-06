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Palmiye ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Palmiye ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan palmiye ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki palmiye ağacına tırmanan kedi, çıktığı yerde mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kediyi kurtarırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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