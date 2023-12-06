Ardahan'da kar altında beslenen 2 tavşan karın keyfini çıkardılar

Ardahan’da bir vatandaş tarafından beslenen ve doğada zaman geçirmeleri için kafesinden çıkarılan tavşanlar karın keyfini çıkardı ve beslendi.

Abone ol

Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Karla birlikte kent yeniden beyaza büründü. Halilefendi mahallesinde Lezzet-i Kür restorandın bulunduğu alanda kar altında yiyecek arayan 2 tavşan görüntülendi. İşletme sahibi tarafından beslenen ve doğada zaman geçirmeleri için kafesinden çıkarılan tavşanlar karın keyfini çıkardı.