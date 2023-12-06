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Ardahan'da kar altında beslenen 2 tavşan karın keyfini çıkardılar

Ardahan'da kar altında beslenen 2 tavşan karın keyfini çıkardılar

Ardahan’da bir vatandaş tarafından beslenen ve doğada zaman geçirmeleri için kafesinden çıkarılan tavşanlar karın keyfini çıkardı ve beslendi.

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Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Karla birlikte kent yeniden beyaza büründü. Halilefendi mahallesinde Lezzet-i Kür restorandın bulunduğu alanda kar altında yiyecek arayan 2 tavşan görüntülendi. İşletme sahibi tarafından beslenen ve doğada zaman geçirmeleri için kafesinden çıkarılan tavşanlar karın keyfini çıkardı.

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