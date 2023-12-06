İşveren kesiminin yeni asgari ücret tutarı belli oldu masadan bu rakamla kalkılacağı kanaatindeyiz

2024 asgari ücreti için iş dünyasının görüşü ortaya çıktı. TÜRK-İŞ’in 20 bin TL’den teklifini açacağı kanaatinde olduklarını ancak bunun kabul edilmeyeceğini belirten Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Biz işveren tarafında da yüzde 50 oranının kabul edildiğini, 17 bin 100 TL asgari ücretin kabul göreceğini, işçi tarafında da bunun en azından belli bir süre makul olarak kabul edileceği, ücret düzeyinin bu olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Abone ol

Asgari ücret görüşmeleri 11 Aralık'ta başlıyor. Çalışan kesimin beklentisi yüksek. Peki iş dünyasının asgari ücret mesajının ardından 2024'te yeni maaşlar ne olacak?

İş dünyası temsilcileri, gelecek yıl geçerli olacak yeni asgari ücretin enflasyonun üzerindeki bir oranda belirlenmesi ve artışın zamlarla eritilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Enflasyon artı büyüme de asgari ücretli belirlemek için gerekli yöntemlerden bir tanesi olabilir. Bu zamana kadar hükümetin uyguladığı politika, asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyonun altında ezdirmemek şeklindeydi. Evet bu zamana kadar hiçbir zaman asgari ücrete yapılan zam enflasyon verisinin atlında gerçekleşmedi.

Her azman refah payı dokunuşları ile birlikte üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl enflasyon verisi yüzde 65 olarak açıklanırken, asgari ücretliye (yıllık bazda) yüzde 100 oranında zam yapılmıştı. Bu dönemde ise enflasyonun yılı yüzde 65-70 oranında kapaması beklenirken, asgari ücretliye yapılacak zammın yüzde 100 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz. 8506 TL olan yılbaşındaki asgari ücretin yüzde 100’lük artışla 17 bin TL’ye yükselmesini bekliyoruz.

"Teklif kabul edilmeyecek"

Bunun bir öneri olarak masada bulunmasında herhangi bir sakınca yok. Mantıklı, realiteye uyan bir öneri ancak işçi tarafının teklifleri daha yüksek teklifler olacaktır. Ben masada olacak olan TÜRK-İŞ’in 20 bin TL’den teklifini açacağı kanaatindeyim. Asgari ücrette şu anda konuşulanın daha altında bir tutar belirlenmesi söz konusu. Şu anda ikinci altı aylık dönemde yüzde 33’lük enflasyon söz konusu. Bu rakamın 37-40 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Büyüme oranını eklediğinizde yaklaşık yüzde 40’lık artıştan söz ediliyor. Piyasanın beklentisi gerek emekçi kesiminin gerek işveren kesiminin kabul ettiği tutarın yüzde 50 olduğunu, yılda bir kere de asgari ücretin yapılacağını düşündüğümüzde yüzde 50 oranının daha kabul görülür bir seviye olacağı, asgari ücretin 17 bin 100 TL olacağı kanaatindeyiz.

İşverenlerin ödeyebileceği bir asgari ücret düzeyi ne?

Biz aylardır yüzde 50 oranı üzerinde duruyoruz. Bu enflasyon oranı göz önünde bulundurularak belirlenmiş bir orandır. Asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi göz önünde bulundurularak belirlenen bir tutardır. Biz işveren tarafında da yüzde 50 oranının kabul edildiğini, 17 bin 100 TL asgari ücretin kabul göreceğini, işçi tarafında da bunun en azından belli bir süre makul olarak kabul edileceği, ücret düzeyinin bu olduğu kanaatindeyiz. Gelişmelerden de yeni asgari ücret belirlendiğinde masadan bu rakamla kalkılacağı kanaatindeyiz.

Asgari ücrette taban ve tavan rakamları ne olabilir?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu pazarlık masası olarak değerlendiriyoruz. Bu masada işveren, işçi temsilcileri, iki tarafı da temsilen hükümet temsilcileri yer alıyor. İşveren temsilcileri masaya ödeyebileceklerinden daha düşük bir tutarla, işçi temsilcileri ise aslında kabul ettikleri tutardan daha yüksek bir tutarda masaya oturacaktır.

Her iki taraf da tekliflerini belli dinamiklere dayandıracaktır. İşveren tarafı enflasyonu yılbaşından itibaren yüzde 65 olarak belirleyerek masaya oturmak isteyecektir. 14 bin TL ile masaya oturacaklardır. İşçi tarafı ise aslında kabul edeceği orandan daha yüksek tutarda yani 20 bin TL ile masaya oturacaktır. Her iki tarafın da sunacağı argümanlar söz konusu olacaktır. İşçi tarafı enflasyon ile ilgili sunduğu argümana karşılık, açlık sınırı ve yoksulluk sınırı ile masaya oturacaktır. Ben uzlaşmanın orta bir rakam olan 17 bin 100 TL olacağı kanaatindeyim.”