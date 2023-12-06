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Londra’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!

Londra’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!

İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda silahlı saldırı olayı yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Hackney semtinde yaşanan saldırıda 42 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği, 20 ve 16 yaşlarındaki 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve henüz gözaltına alınan olmadığı kaydedildi.

Hackney Başkomiseri Vicky Tunstall yaptığı açıklamada, “Soruşturmamızın ilk aşamalarındayız. Uzman dedektiflerden oluşan bir ekip, yaşananları tespit etmek için çalışıyor. Memurlar geceyi olay yerinde geçirecek ve önümüzdeki günlerde de bölgede olacak. Silahlı suçların Londra sokaklarında yeri yok. Bu alçakça işlenen suçun sorumlularını adalete teslim etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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