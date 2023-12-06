BIST 8.099
DOLAR 28,93
EURO 31,22
ALTIN 1.891,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kar etkili oluyor!

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kar etkili oluyor!

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kar etkisini gösteriyor.

Abone ol

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönüştü.

Kars

Kars'ta gece sağanak, sabah yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kars-Göle kara yolunda kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Kent merkezinde de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi bölgesinde etkisini artıran kar, sevinçle karşılandı.

Sarıkamış-Karaurgan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da sabah etkili olan kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde ise kar yer yer tipiye dönüşüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu’da camide hırsızlık, sadaka kutusundaki paralar çalındı
Ordu’da camide hırsızlık, sadaka kutusundaki paralar çalındı
Plastik ve karton bardaktaki görünmeyen tehlike için uzmanlar uyardı
Plastik ve karton bardaktaki görünmeyen tehlike için uzmanlar uyardı
Ardahan'da kar altında beslenen 2 tavşan karın keyfini çıkardılar
Ardahan'da kar altında beslenen 2 tavşan karın keyfini çıkardılar
İşveren kesiminin yeni asgari ücret tutarı belli oldu masadan bu rakamla kalkılacağı kanaatindeyiz
İşveren kesiminin yeni asgari ücret tutarı belli oldu masadan bu rakamla kalkılacağı kanaatindeyiz
Uzun dönem takip gerektiren hastalıklarla mücadelede yapay zekâ erken teşhis yapacak
Uzun dönem takip gerektiren hastalıklarla mücadelede yapay zekâ erken teşhis yapacak
Sivas'taki Yıldız Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi
Sivas'taki Yıldız Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi
Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını duyurdu
Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını duyurdu
S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Ekonomi dengeleniyor
S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Ekonomi dengeleniyor
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Güneydoğu için sıtma uyarısı yapıldı, ölüm saçıyor
Güneydoğu için sıtma uyarısı yapıldı, ölüm saçıyor
Sınav sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon
Sınav sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon
Maltepe'de 3 katlı binada çıkan yangın vatandaşları panikletti
Maltepe'de 3 katlı binada çıkan yangın vatandaşları panikletti