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Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı!

Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı!

Başkent Üniversitesi servis otobüsünün devrilmesi sonucu şoför ile bir yolcu yaralandı.

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Bağlıca Bulvarı'ndan Başkent Üniversitesine seyir halinde olan B.Ü. idaresindeki 06 C 0566 plakalı servis otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 5 kişiden şoför ile bir yolcu yaralandı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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