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Rıza Çalımbay, İsmail Kartal’la galibiyet sayılarını eşitlemek istiyor

Rıza Çalımbay, İsmail Kartal’la galibiyet sayılarını eşitlemek istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile bugüne kadar ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 3’ünden Kartal’ın ekipleri, 2’sinden de Çalımbay’ın takımları galip ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geride kalan 14 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 3. basamakta bulunan siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını indirmek için rakibi karşısında mutlak galibiyet arayacakken, kendisi gibi 37 puana sahip Galatasaray’a liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler de 3 puan dışında bir şey düşünmüyor.

Bu zorlu müsabakayla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da ligde 8. kez rakip olacak. Geride kalan 7 müsabakada Çalımbay; Sivasspor, Konyaspor ve Mersin İdmanyurdu’nun başında Kartal’ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Rizespor, Ankaragücü ve Konyaspor’a karşı 2 galibiyet alırken, İsmail Kartal ise 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 müsabakada da teknik adamlar 1’er puana razı oldu.

Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal’ın rakip olduğu son 3 lig maçından ise 2 beraberlik çıktı. Diğer mücadelede de Çalımbay’ın Sivasspor’u, Kartal’ın Konyaspor’unu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal’ın rakip olduğu karşılaşmalar şöyle:

2021-2022
Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1

2020-2021
Konyaspor (İsmail Kartal): 0 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1

2019-2020
Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Rizespor (İsmail Kartal): 1
Rizespor (İsmail Kartal): 2 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1

2018-2019
Konyaspor (Rıza Çalımbay): 2 - MKE Ankaragücü (İsmail Kartal): 0

2014-2015
Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1
Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1 - Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0

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